Xbox One X: ​Video-Interview mit Maxi Gräff - Hardware, Spiele, Umtauschprogramm

Die Xbox One X kommt. Microsoft nutzte die E3 2017 als Plattform, um die noch fehlenden Details zum leistungsstärksten Xbox-One-Modell zu nennen. Die 4K-Konsole kommt demnach am 7. November 2017 weltweit in den Handel. Ein Preis steht ebenfalls fest: Microsofts Xbox One X kostet 499 Euro - und damit genauso viel wie die Standard-Xbox-One zum Launch.

Wenige Tage nach der Spielemesse in Los Angeles besuchte uns Maxi Gräff, PR-Managerin für Xbox in Deutschland, in der Redaktion, um uns die neue Konsole ausführlich vorzustellen. Im Video-Interview spricht sie zusammen mit den Redakteuren Thomas Szedlak und Andreas Szedlak über die Xbox One X, die "echtes 4K-Gaming" ermöglichen soll.

Spiele für Xbox One X

Neben Einzelheiten zur technischen Ausstattung der Konsole geht Maxi in unserem Interview auch auf das Spiele-Line-Up von Microsoft ein. Spieler dürfen sich unter anderem auf Forza Motorsport 7 und Sea of Thieves freuen, die die Fähigkeiten der Xbox One X ausnutzen sollen. Zudem arbeitet Microsoft an einem Enhanced-Programm.

Im Rahmen der E3 2017 gab Microsoft bereits bekannt, dass Entwicklerstudios derzeit an Patches zu zahlreichen Spielen arbeiten, um sie nachträglich für die Xbox One X zu optimieren. Die an die Leistung der Konsole zugeschnittenen Spiele erreichen somit etwa eine höhere Auflösung und Framerate. Profitieren sollen Spieler von Highlights wie Gears of War 4, Forza Horizon 3, Minecraft und Halo Wars 2 - hierfür kündigte Microsoft bereits entsprechende Grafik-Updates an.

Umtauschprogramm für Xbox One X?

Im Video-Interview spricht Maxi auch über ein mögliches Umtauschprogramm zur neuen Konsole. Microsoft hat bislang zwar keine Aktion geplant, bei der sich ältere Xbox-One-Modelle gegen die neue Xbox One X eintauschen lassen. Möglich wäre aber, dass einzelne Händler künftig mit einem Umtauschprogramm werben. Mit entsprechenden Infos halten wir euch auf unserer Themenseite zur Xbox One X auf dem Laufenden. Viele weitere Details zur neuen Microsoft-Konsole erfahrt ihr im Video.