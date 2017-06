Xbox-Chef Phil Spencer äußerte sich auf der E3 2017 einmal mehr zum anhaltenden "Konsolen-Krieg". Im Gespräch mit den Redakteuren des US-Magazins Gamespot sagte der Microsoft-Manager, dass diese Rangeleien, die in Foren und in sozialen Kanälen stattfinden, wenig produktiv seien. Im Interview wurde Spencer gefragt, wo er die Videospiele-Industrie in der Zukunft sieht - vor allem jetzt, wenn es mit PS4 Pro und Xbox One X neue Systeme gibt. Darauf sagte er, dass es eine gesündere Industrie gäbe, würden sich Spieler nicht kategorisch auf eine Seite schlagen.

Von einer stärkeren Industrie würde jeder profitieren - nicht nur Microsoft, sondern etwa auch Sony. Firmen müssten nicht scheitern, damit eine andere erfolgreich sei. "Das ist nicht Teil der Rechnung für ein funktionierendes Geschäft", ergänzt Spencer. Im Interview äußerte sich der Xbox-Chef auch zum Thema Videospiele im Allgemeinen. "Als ich vor fünf Jahren hier war, sagte man, die Konsolen seien tot, jeder spielt auf dem iPad", kommentiert Spencer. "Und nun... Sony macht es wirklich gut, wir machen es wirklich gut. Und die Switch kam heraus und läuft extrem stark. Es fühlt sich gut an."

Mit der Xbox One X stellte Microsoft auf der E3 2017 sein jüngstes Xbox-One-Modell vor - "die stärkste Konsole der Welt". Durch eine Grafik-Leistung von 6 Teraflops, 12 Gigabyte GDDR5-Arbeitsspeicher und einer Acht-Kern-CPU mit einer Taktrate von 2,3 GHz soll "echtes 4K-Gaming" ermöglicht werden. Von der neuen Konsole können wir uns ab dem 7. November überzeugen. Dann soll die Xbox One X für 499 US-Dollar (wohl 499 Euro) auf den Markt kommen. Sonys PS4 Pro ist seit November 2016 auf den Markt. Spencer sieht die PS4 Pro jedoch nicht als unmittelbaren Konkurrenten zur Xbox One X. Vielmehr spiele die Konsole in einer Liga mit der Xbox One S, wie er ebenfalls zur E3 sagte.

Quelle: Gamespot