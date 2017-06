Xbox One X: ​Die 4K-Konsole im Detail - E3-Video mit vielen Nahaufnahmen

Auf der E3 2017 präsentierte Microsoft endlich Neuigkeiten zur Xbox One X. Neben dem Preis und den Release-Termin stellten die Redmonder auch das Gehäuse-Design der Konsole vor. Die Optik erinnert dabei an die der Xbox One S - die Konsole fällt also deutlich flacher und schmaler aus als das erste One-Modell. Zudem verspricht Microsoft: Die Xbox One X wird die kleinste Konsole, die man je veröffentlicht hat. Sie wird also nochmal kleiner als das im vergangenen Jahr eingeführte S-Modell. Einen Eindruck vom Design der Konsole bietet unser nachfolgend angehängtes Video. Wir haben die Xbox One X am Microsoft-Stand auf der E3 2017 vor die Kameralinse bekommen - und natürlich ausführlich draufgehalten.

Im Video bekommt ihr zunächst die einzelnen Hardware-Komponenten zu sehen, die Microsoft in seiner 4K-Spielekonsole verbauen will. Danach schwenken wir auf das Gehäuse - dann seht ihr unter anderem die Anordnung der einzelnen Steckplätze für HDMI, USB und Co. Das Video startet nach nur einem Klick auf den folgenden Stream. Microsofts Xbox One X soll am 7. November 2017 weltweit auf den Markt kommen. Der Preis liegt bei 499 US-Dollar (vermutlich 499 Euro). Damit kostet das neue Xbox-Modell genau so viel wie die Xbox One zum Marktstart. Weitere News und Videos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zur Xbox One X.