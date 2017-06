Die Xbox One X kommt. Im Rahmen seiner E3-Konferenz nannte Microsoft die noch fehlenden Informationen zum ehemals Project Scorpio genannten Hardware-Upgrade der Xbox One. Die leistungsstarke Konsole soll am 17. November 2017 auf den Markt kommen. Ein Preis steht ebenfalls fest: Das Xbox-Modell erscheint zum Launch für 499 US-Dollar (vermutlich 499 Euro). Damit kostet die Konsole, die echtes 4K-Gaming ermöglichen soll, genauso viel wie die Xbox One zur Markteinführung.

Im E3-Gespräch mit Eurogamer äußerte sich Xbox-Chef Phil Spencer zur neuen Konsole - und zur Konkurrenz. "Ich betrachte die PS4 Pro vielmehr als Konkurrenzprodukt zur Xbox One S als zur Xbox One X", antwortet Spencer auf die Frage, ob ihn der Preisunterschied von 100 Euro zur PS4 Pro beunruhigen würde. Er ergänzt, dass die Xbox One X eine echte 4K-Konsole sei. "Wenn du nur auf die Hardware-Spezifikationen der Box schaust, dann spielt sie in einer anderen Liga als alle anderen im Handel erhältlichen Konsolen", kommentiert der Xbox-Chef.

Spencer zielt damit auf die Hardware-Leistung der Xbox One X ab. Um 4K-Gaming zu ermöglichen, verbaut Microsoft einen x86-Prozessor mit acht Kernen bei einer Taktrate von 2,3 GHz. Als Grafikeinheit kommen 40 Compute-Units bei 1172 MHz zum Einsatz - Microsoft verspricht eine Leistung von 6 Teraflops. Den Arbeitsspeicher der Xbox One X gibt der Hersteller mit 12 GB GDDR5 an bei einer Speicherbandbreite von 326 Gigabyte pro Sekunde. Ein UHD-Blu-ray-Laufwerk ist ebenfalls mit an Bord. Letzteres fehlt bei der PS4 Pro.

Die Sony-Konsole kommt hingegen auf eine Grafik-Leistung von 4,2 Teraflops. Den Arbeitsspeicher gibt Sony mit 8 Gigabyte GDDR5 RAM an, den CPU-Takt mit 2,13 GHz. Auf dem Papier hat die Xbox One X also die Nase vorn. Wie groß die Unterschiede tatsächlich ausfallen, erfahren wir ab dem 17. November, wenn die neue Microsoft-Konsole auf den Markt kommt. Die PS4 Pro wurde im November 2016 veröffentlicht.

Der Preis sei allerdings entscheidend, führt Spencer fort. Microsoft rechnet demnach damit, dass die Xbox One S im kommenden Jahr das am häufigsten nachgefragte Xbox-Modell werden könnte. "Wer auf den Zug der aktuellen Konsolen-Generation springen will, ist mit der Xbox One S bestens bedient", führt Spencer im Interview an. Wer jedoch ein Premium-Produkt sucht, dem biete man mit der Xbox One X "die stärkste Konsole".

Quelle: Eurogamer