Xbox One X: 4K-Screenshots von Forza 7, Sea of Thieves und mehr

Microsoft hat im Rahmen des diesjährigen E3 2017 in Los Angeles die leistungsstarke Xbox One X offiziell vorgestellt. Die Konsole mit insgesamt sechs Teraflops wird einen Großteil der kommenden Xbox-Spiele in einer 4K-Auflösung abspielen können. Bereits während der E3-Konferenz wurden einige Titel präsentiert, die von den Vorteilen der Hardware profitieren werden. Im Internet ist nun eine Sammlung von 4K-Screenshots veröffentlicht worden, die einige Titel mit Xbox One X-Support präsentieren. Dazu gehören unter anderem Forza Motorsports 7, Sea of Thieves und mehr.



Die Xbox One X wird weltweit am 07. November 2017 für 499 Euro im Handel erscheinen und liegt damit rund 100 Euro über dem Preis der PlayStation 4 Pro. Zuletzt hat Xbox-Chef Phil Spencer in einem Interview über zukünftige Exklusiv-Spiele für Xbox One und Xbox One X gesprochen. Demnach befinden sich bereits einige Top-Titel in Entwicklung - der Release dieser Spiele ist allerdings noch mindestens zwei bis drei Jahre entfernt. Weitere Meldungen und Videos zur Xbox One X findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: WCCFtech