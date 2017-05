Project Scorpio: Speicher der 4K-Konsole wird sich auf PCs auswirken

Wenn Microsofts neue Konsole "Project Scorpio" Ende des Jahres auf den Markt kommt, können Entwickler auf einen größeren Speicher zurückgreifen, der auch dringend nötig sein wird, wenn Spiele flüssig in der Auflösung 4K laufen sollen.

Die Konsole wird über 12 GB RAM verfügen, von denen 8 GB für Spiele genutzt werden können. Laut dem Stardock-CEO Brad Wardell wird diese Speichermenge einiges ändern. Wohl nicht gleich nach dem Launch der Konsole, da Entwickler sich erst anpassen müssen, doch der größere Speicher wird genutzt werden. Und dies soll laut Brad Wardell auch Auswirkungen auf PC-Spieler haben. Denn wenn Entwickler mit den 12, respektive 8 GB der Scorpio arbeiten und Spiele darauf optimieren, werden auch PCs eine solche Speichergröße benötigen.

Laut Steam Survey nutzt nur etwa ein Viertel der Spieler mehr als 8 GByte RAM. Der Rest müsste dann wohl aufrüsten oder mit abgespeckter Grafik leben. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie die grafischen Unterschiede wirklich aussehen werden. Denn nimmt man aktuelle Spiele und vergleicht den Unterschied zwischen der Grafik in den Einstellungen "Hoch" mit denen von "Ultra", sind optische Verbesserungen meist nur mit der Lupe zu erkennen, obwohl die Performance gleich stark in die Knie geht. Ob also - wie Brad Wardell meint - PC-Spieler wirklich auf mehr als 8 GB RAM umsteigen müssen, um die gleiche grafische Qualität bei Spielen wie auf der Scorpio zu erzielen, wird man erst noch sehen.

Quelle: Gamingbolt via PC Games Hardware