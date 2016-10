Seit Microsoft im Rahmen der E3 2016 seine Xbox-One-Iteration Scorpio angekündigt hat, spekuliert die Öffentlichkeit über den zu erwartenden Preis, für den die offenbar deutlich leistungsstärkere Hardware künftig über die Ladentheke gehen könnte. Während sich Microsoft in den letzten Monaten bereits bemühte, zu betonen, dass es sich bei der neuen Konsole um ein Premium-Produkt handeln wird, hat Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber der Seite NZ Gamer nun verlauten lassen, dass der Preis der Scorpio nicht in Dimensionen angesiedelt sein werde, die wir nicht schon erlebt hätten. Tatsächlich soll die simultane Konzipierung der Scorpio und der bereits veröffentlichten Xbox One Slim dem Konzern eine gute Vorstellung seines Leistungs- und Preis-Kontinuums innerhalb seines Konsolenangebotes verschafft haben.

"Ich denke, es wird sich wie ein Premium-Produkt, eine Premium-Konsole anfühlen, und nicht mehr als das. Die Leute sollen sich also keine Sorgen machen, dass der Preis der Konsole jenseits der Preispunkte liegt, die wir bereits gesehen haben. So haben wir sie nicht konzipiert", so Spencer, der sich zwar nach wie vor nicht zu einer konkreten Preisverlautbarung hinreißen lassen wollte, jedoch betont, der Preis der Scorpio werde in klarer Relation zum Preis der bisherigen Xbox-One-Modelle und deren Festplattengrößen entschieden werden. Die Xbox One S kostet hierzulande 299 Euro im 500-GB-Modell, für 1 Terabyte Speicherplatz bezahlen Kunden 349 Euro.

Wo genau sich die Scorpio preislich ansiedeln wird, ist nach wie vor unklar, dass sie die 600-Euro-Grenze überschreiten wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Die Xbox One kostete zur Veröffentlichung seinerzeit knapp 500 Euro und der auch vergleichsweise niedrig angesetzte Preis des kürzlich enthüllten Konkurrenzprodukts PlayStation 4 Pro von 399 Euro dürfte dafür sorgen, dass sich Microsoft nicht allzu weit von diesem Preissegment entfernen wird. Für weitere Informationen und Ankündigungen rund um die Xbox One Scorpio haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: NZ Gamer via Gamesradar