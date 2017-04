Xbox One Project Scorpio Preis: Teurer als PS4 Pro

Konsolenspieler dürften sich über die Leistung und Hardware von Microsofts Konsole "Project Scorpio" freuen. Eine Leistung von 6 TFLOPs ist beeindruckend.

Doch wie teuer soll die Konsole werden? Hierzu will Microsoft vorerst noch nichts verraten, doch Eurogamer vermutet, dass die Kosten über der einer Playstation 4 Pro liegen. Eurogamer glaubt, dass wir mit einem Preis von 499 US-Dollar rechnen dürfen, was dem Startpreis der Xbox One entspräche, als diese Ende 2013 in den Handel kam.

Microsoft erklärte schon früher, dass "Project Scorpio" eine Premium-Konsole werden soll und sich an die Spieler richtet, welche die neuesten Spiele mit den maximalen Grafikeinstellungen in der Auflösung 4K erleben wollen. Entsprechend fällt dann wohl auch der Preis des Geräts aus. Darüber muss sich jeder Spieler im Klaren sein.

Microsofts Mike Ybarra erklärt, dass man immer wieder von den Spielern hörte, dass sie die neueste Technologie haben möchten, um die bestmögliche Spielerfahrung genießen zu können. Und genau diesen Spielern will man den Wunsch jetzt erfüllen - was für Microsoft aber mit einem Risiko verbunden ist. Schließlich befindet man sich noch immer mitten in einem Konsolenzyklus und bringt jetzt eine verbesserte Version heraus, die sich an Spieler richtet, die eine Premiumerfahrung erleben möchten.

Project Scorpio wird sich also nicht an den "Standard"-Spieler richten, sondern an den, der bereit dazu ist, das Geld für ein Premiumgerät auszugeben, um die bestmögliche Spielerfahrung zu erhalten.

Quelle: Eurogamer