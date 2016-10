Xbox One Scorpio: Phil Spencer hat keine Angst vor der PS4 Pro

Sonys Playstation 4 Pro wird am 10. November erscheinen und 4k-Gaming ermöglichen. Teilweise mit nativer 4k-Auflösung, teilweise mit hochskalierter. Mit der Xbox One Scorpio will Microsoft Ende 2017 ebenfalls diesen Markt für sich erschließen. Doch hat Sony bis dahin nicht schon die Nase sehr weit vorn?

Microsofts Phil Spencer sieht das nicht so. Er erklärt, dass er sich nicht vor der Playstation 4 Pro fürchtet. Zwar hätte Sony derzeit den Spielemarkt stark im Griff, doch würde es noch viel geben, was man rund um 4k-Gaming lernen müsse. Man werde die Zeit bis Ende nächstes Jahr nutzen, um den Markt besser verstehen zu können und zu lernen, was 4k-Gaming wirklich bedeutet. Man werde jede Komponente, die in die Konsole fließt, perfektionieren, um das beste 4k-Erlebnis bieten zu können.

Microsoft möchte "echtes 4k-Gaming" mit der Xbox One Scorpio ermöglichen. Derzeit konzentriere man sich einerseits auf die Xbox One S, andererseits aber auch auf das Feedback, das man aktuell von Entwicklern zur Xbox One Scorpio bekommt. Laut Phil Spencer glaubt das Unternehmen fest daran, dass man Scorpio auf alle Fälle Ende des nächsten Jahres veröffentlichen wird.

Quelle: Gamepur