Zur Xbox Project Scorpio sind schon einige technische Details bekannt. Die Redaktion des Spieleportals Gamespot hat sich von den Daten inspirieren lassen und einen Desktop-PC zusammengestellt, dessen Hardware auf dem Papier einer Xbox Project Scorpio ähnelt. Ein wichtiger Eckpunkt war AMD-gestützte Grafikpower von etwa sechs Teraflops auf Basis der Polaris-Grafikchipfamilie, welche die Xbox Project Scorpio vermutlich nutzen wird. Da eine AMD RX 580 auf 6,1 Teraflops kommt und einen Polaris-Grafikchip verwendet, fiel die Wahl auf eine Grafikkarte dieser Baureihe. Die AMD RX 580 hat zwar weniger Shadereinheiten als der Chip, den die Xbox Project Scorpio verwenden soll - dafür ist der Takt bei der Desktop-Grafikkarte höher.

Im vom Project Scorpio inspirierten PC steckt eine AMD RX 580 Quelle: Gigabyte Beim Prozessor wird es noch komplizierter, denn für Microsofts Edel-Konsole wird ein speziell angefertigter Prozessor verwendet, der auf acht Kerne setzt. Das Team von Gamespot entschied sich hier für einen AMD FX-8350, der ebenfalls acht Kerne bietet. Die weiteren Eckdaten: acht Gigabyte RAM, eine Festplatte mit 1000 Gigabyte sowie ein 550-Watt-Netzteil. Zusammen mit Windows 10 kostet dieses Setup knapp 890 US-Dollar. Die Spiele, die Gamespot mit dem zusammengestellten PC testete, waren unter anderem Forza Horizon 3, Rise of the Tomb Raider und Fallout 4. Das Fazit: Mit wenigen Ausnahmen waren alle Spiele in hohen Detaileinstellungen problemlos spielbar, 60 Fps wurden aber kaum konstant erreicht.

Allerdings: Die Ergebnisse sollte man aber mit großer Vorsicht genießen, denn eine strikt auf Gaming hin konzipierte Konsole mit Spielen, die für eine stets identische Hardware optimiert werden, kann man nicht mit einem PC und PC-Spielen vergleichen, die auf vielen Millionen möglicher Hardwarekonfigurationen möglichst fehlerfrei laufen sollen. Konsolenfassungen auf der Scorpio dürften also noch einmal besser laufen als ihre PC-Pendants auf dem Gamespot-Nachbau. Den vollständigen Bericht zum "Scorpio-PC" findet ihr bei Gamespot.