Xbox One Scorpio: Microsoft spricht erneut über die Konsole

Nachdem Sony die Playstation 4 Pro angekündigt hat, bemerkte man eine recht aggressive Marketing-Kampagne von Microsoft, welche sich vor allem auf die Dinge konzentriert, welche die PS4 Pro nicht so gut macht. Beispielsweise erklärte man, dass schon die Xbox One S 4k-Filme streamen könne aber sogar ein entsprechendes Bluray-Laufwerk besitzen würde. Sie ermögliche HDR, Mod-Support, wäre kleiner und günstiger sowie kompatibel zur Vorgänger-Konsole.

Was die kommende Xbox One Scorpio angeht, so äußerte sich Albert Penello, Senior Director of Product Management bei Microsoft, in einem Interview mit Eurogamer zur kommenden Konsole. Zwar sind seine Antworten recht kryptisch, da er noch keine Details verraten darf, doch zwischen den Zeilen lässt sich herauslesen, dass man beispielsweise plant, ein 4k-Bluray-Laufwerk anzubieten. Auch, wenn man momentan noch nicht über einen Preis sprechen kann, so sollte man sich hier auf eine interessante Diskussion in der Zukunft einstellen. Eventuell bedeutet dies, dass die Xbox One Scorpio nicht viel teurer sein wird als die Playstation 4 Pro, doch das wird man erst im kommenden Jahr erfahren.

Man habe sich außerdem bewusst dafür entschieden, jetzt schon bekannt zu geben, welche Leistung die kommende Konsole haben werde, dann dran könne man sehen, dass die Spiele in nativem 4k laufen werden. Man glaubt bei Microsoft an 4k Gaming und will hier die bestmögliche Spielerfahrung bieten. Auf die Frage hin, ob man schon jetzt das 4K-Gaming der kommenden Xbox One Scorpio auf dem PC erleben könne und beides miteinander vergleichen kann, wich Albert Penello allerdings aus. Es würde bei den Spiele-Entwicklern liegen, wie diese die Leistung der Konsole einsetzen würden. Was die Entwicklung von Updates für Xbox-One-Spiele angeht, um diese auf der Scorpio in 4k darstellen zu können, so glaubt Albert Penello, dass man die Entwicklung der Spiele für Studios so angenehm wie möglichen machen werde.

Ob man mit der Scorpio die Playstation 4 schlagen kann, das wird man noch sehen. Für Microsoft ist es wichtig, ein funktionierendes Ökosystem für die Spieler und Entwickler zu erschaffen. Alles weitere wird man dann sehen, wenn Scorpio Ende 2017 auf den Markt kommt.

Quelle: Eurogamer