Xbox One Scorpio: Gamestop zeigt sich schwer beeindruckt

Viele Konsolenfans freuen sich schon auf die offizielle Vorstellung und natürlich den Release von Microsofts Konsole Xbox One Scorpio.

Gamestop weiß offenbar schon mehr über das Gerät und zeigt sich sehr begeistert davon. Es sei eine sehr leistungsstarke Konsole, welche mit großartigen Spielen unterstützt werden wird. Das Unternehmen geht laut einer Konferenz mit Investoren sogar davon aus, dass die neue Konsole - gemeinsam mit Nintendos Switch - wieder für einen Aufschwung im Bereich des Konsolenmarktes sorgen könnte.

Scorpio sei eine sehr spielerfreundliche Konsole, erklärt Gamestops Tony Bartel, mit einer hohen Leistung, die Schätzungen zufolge die Umsätze zum Weihnachtsgeschäft in die Höhe treiben wird. Dies würde zum einen an den großartigen Exklusivtiteln aber auch dem Unterschied zur Playstation 4 Pro liegen. Die Scorpio sei eine Konsole, welche speziell für das Spielen in der Auflösung 4K entwickelt wird. Mehr dürfe man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Microsoft will die neue Konsole zum Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr in den Handel bringen und wird die Scorpio vermutlich auf der Spielemesse E3 im Juni offiziell vorstellen.

Quelle: WCCFTech