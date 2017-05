Laut einer Studie der US-Marktanalysten Nielsen würden nur etwa 13 bis 15 Prozent der Spieler im Alter von über 13 Jahren eine der beiden für anspruchsvollere Gamer gedachten Spielekonsolen von Microsoft (Xbox Project Scorpio) oder Sony (Playstation 4 Pro) kaufen. Nielsen erstellt regelmäßig die Marktanalyse U.S. Games 360 Report rund um Fragen, die mit - im weitesten Sinne - Videospielen und passender Hardware auf dem US-Markt zu tun haben. Das Multimedia-Magazin The Verge berichtet in einem Artikel ausführlich über die diesjährige Studie. Die Werte von nur 13 bis 15 Prozent klingen nach wenig. Allerdings muss man sich hierbei auch vor Augen führen, dass Nielsen auch diejenigen als Gamer einstuft, die vielleicht nur auf ihrem Smartphone oder Tablet ab und an spielen. Somit überrascht es nicht, dass laut der Studie satte 64 Prozent der gesamten US-Bevölkerung unter den Sammelbegriff Gamer fallen. 47 Prozent der als Gamer bezeichneten Nutzer spielen auf Spielekonsolen, 27 Prozent auf einem PC.

Playstation 4 Pro Quelle: PC Games Hardware Dies erklärt auch, warum weniger als 30 Prozent der so genannten Gamer noch nicht einmal wussten, dass es eine Playstation 4 Pro gibt. Nur 14 Prozent hatten zuvor bereits vom Xbox Project Scorpio gehört. Beachtet man diese Feinheiten der Studie, so wären etwa 15 Prozent interessierte potentielle Käufer am Ende doch recht viel. Denn beide Konsolen sind ohnehin nicht dafür konzipiert, die neue Standardkonsole für jedermann zu stellen, sondern richten sich an etwas anspruchsvollere Spieler. Denn vor allem die Xbox Project Scorpio verspricht eine Power, die Gamer normalerweise eher von PCs kennen. Für einen Erfolg der Edelkonsolen sollten Sony und Microsoft freilich dafür sorgen, dass ihre Produkte auch bei den Nutzern bekannter werden, die vielleicht bisher nur noch nicht wussten, dass in ihnen doch ein echter Gamer steckt.