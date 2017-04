Xbox Scorpio: Preis bei einem Onlineshop kurzzeitig gelistet

Microsoft wird mit der Xbox Project Scorpio vermutlich im Herbst bis Winter dieses Jahres eine besonders starke neue Spielekonsole auf den Markt bringen, die sich eher an echte Gamingfans und Enthusiasten richten soll. Auch echtes 4K-Gaming soll möglich sein. Dementsprechend erwarten Experten auch, und zwar trotz der üblichen Subventionierung der Hardware durch den Hersteller, einen recht hohen Preis für die Xbox Project Scorpio. Nun berichtet die Website gamingnewstime, dass ein spanischer Onlineshop die Xbox Project Scorpio kurzzeitig bereits inklusive deren Preis gelistet hatte, der bei 399 Euro lag.

Xbox One Scorpio auseinandergenommen Quelle: Microsoft Dies wäre erstaunlich wenig, da es ein Preis ist, der auch für die bisherigen Standardkonsolen bei Release üblich war. So kostete die Playstation 4 bei Release 399 Euro, die Xbox One (inklusive Kinect-Kamera) 499 Euro. Insider rechnen für die Xbox Project Scorpio eher mit US-Preisen von 500 bis 600 Dollar, für den Euroraum mit 500 bis 650 Euro. Da der Preis nur kurzzeitig auf der spanischen Onlineshop-Website zu sehen war, vermuten viele, dass es nur eine versehentliche Angabe oder eine Platzhalterangabe war. Dass die dort genannten 399 Euro wirklich der spätere Endkundenpreis sein werden, dürfte eher Wunsch als Wahrheit sein. Den wirklichen Preis werden wir vermutlich erst kurz vor Veröffentlichung der Xbox Project Scorpio erfahren.