Xbox Project Scorpio: Zeitplan sieht laut Xbox-Chef sehr gut aus

Über Twitter gab der Xbox-Chef, Phil Spencer, bekannt, dass der Zeitplan bezüglich der starken Spielekonsole Xbox Project Scorpio sehr gut aussehen würde. Auch das Portal Gamespot berichtet dies. Wörtlich schrieb er "schedule looks very good right now, no issues." - übersetzt bedeutet dies "der Zeitplan sieht aktuell sehr gut aus, keine Probleme.". Die Xbox Project Scorpio soll in diesem Jahr noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft erscheinen. Zielgruppe sind anspruchsvollere Spieler, denn die Xbox Project Scorpio soll eine besonders starke Leistung bieten. Unter anderem auch deswegen, da sie in der Lage sein soll, Spiele in echter 4K-Auflösung darstellen zu können.

Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer: bei der Xbox Project Scorpio ist alles im Zeitplan Quelle: Microsoft Ziel ist dabei auch, dass Titel für die Xbox One oder Xbox 360 in der höheren 4K-Auflösung berechnet und dabei 60 Bilder pro Sekunde erreicht werden. Möglicherweise wird sich die Leistung, vor allem der Speicher der Xbox Project Scorpio auch auf PC-Spiele auswirken, wie wir schon berichteten. Weitere Informationen zur Xbox Project Scorpio erwarten wir natürlich zur wichtigen Entertainmentmesse E3, die Mitte Juni in Los Angeles stattfinden wird. Möglicherweise wird dort auch das Design der neuen Spielekonsole offziell enthüllt. Erste Hinweise gab es bereits durch ein Devkit von Microsoft, wo ein an die Xbox One S angelehntes Design zu sehen ist.