Xbox Scorpio laut Gears of War-Schöpfer sehr vielversprechend

Cliff Bleszinski ist ein bekannter Spieledesigner, der vor allem durch seine Arbeit bei Epic Games rund um die Spielereihen Unreal und Gears of War bekannt wurde. Seit seinem Weggang arbeitet er als Mitbegründer der neuen Firma Boss Key Productions an dem First-Person-Shooter LawBreakers. Nun hat sich CliffyB, wie Bleszinski auch genannt wird, zusammen mit seinem Partner Arjan Brussee über den Reddit-Account DudeHugeOnReddit zu Microsofts Spielekonsole Xbox (Project) Scorpio geäußert. Microsoft hat sich demnach - wenn wir das Posting etwas jugendfreier interpretieren - in positiver Art und Weise zusammengerissen.

Dev-Kit der Xbox Scorpio Quelle: Gamasutra / Microsoft Die Xbox Scorpio sei zudem vielversprechend. Außerdem kann man in dem Posting herauslesen, dass Microsoft in der Vergangenheit bei der Entwicklung der Xbox One zu viel Energie in die Kinect-Technik gesetzt habe - dies ist eine indirekte Mahnung an Microsoft, bei Project Scorpio die Stärken der Konsole im Fokus zu behalten. Eine Xbox-Version von LawBreakers solle man zudem noch nicht abschreiben - bisher ist LawBreakers nur für den PC und die Playstation 4 bestätigt. Microsofts Spielekonsole Scorpio beziehungsweise Project Scorpio wird übrigens noch in diesem Jahr erwartet. Sie soll eine deutlich höhere Leistung bieten als alle anderen bisherigen Spielekonsolen und Spiele auch in echter 4K-Auflösung darstellen können. Naturgemäß ist die Zielgruppe dabei aber eher der etwas anspruchsvollere Gamer. Auch PC-Umsteiger werden umworben.