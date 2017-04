Xbox Project Scorpio: AMD-Ryzen-CPU offenbar zu teuer

Microsofts Prestigeprojekt für anspruchsvolle Konsolenspieler, die Xbox Project Scorpio, wird auf einer AMD-CPU des Typs Jaguar basieren. Somit verwendet die Xbox Project Scorpio also keine der neuen AMD-Ryzen-CPUs. Ein Grund für die Entscheidung sind auch die Kosten, wie auch unsere Kollegen der PCGamesHardware berichten. Dies verwundert manch einen vielleicht ein wenig, da eine Spielekonsole ohnehin subventioniert wird und der Kunde somit nicht die volle Preisdifferenz der Einzelkomponenten bezahlt, die er beim Kauf von selbst zusammengestellter Hardware auf den Tisch legen müsste.

Pressebild eines SoC (System on a Chip) von Microsoft Quelle: Microsoft Microsoft begründet die Entscheidung damit, dass eine Jaguar-CPU für den Einsatz im Xbox Project Scorpio das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bieten würde. Zudem sei eine Ryzen-CPU von ihrer Architektur her schwieriger in die neue Spielekonsole zu integrieren, denn sie nimmt vergleichsweise viel Platz ein im Vergleich zu einer Jaguar-CPU. Auch in den Konsolen Xbox One, Xbox One S und Playstation Pro steckt übrigens eine Jaguar-CPU. Für die Xbox Project Scorpio ist allerdings eine Custom-Version vorgesehen, und zwar eine technisch auf die neue Konsole aufgewertete Version der Jaguar-CPU. Die Performance-Ziele seien zudem auch mit Jaguar erreicht worden, so dass es keinerlei Grund gäbe, noch umzuschwenken. Weitere Details zu der Thematik findet ihr auch bei Digital Foundry (eurogamer).