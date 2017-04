Xbox One Project Scorpio: Freesync- und HDMI 2.1-Support

Die Spielekonsole Xbox One Project Scorpio, die vermutlich gegen Ende 2017 erscheinen wird, soll eine Edel-Konsole für echte Gamingfans werden. Microsoft hatte vor wenigen Tagen erste genauere Infos zu den technischen Daten bekanntgegeben, wie ihr auch in unserer News vom 6. April nachlesen könnt. Die Spielekonsole, die vor allem mit 4K-Auflösung als Feature sowie extrem starker Leistung wirbt, wird unter anderem einen Achtkern-Prozessor erhalten, dazu kommen 12 Gigabyte HDDR5-Speicher sowie ein Grafikchip, der sechs Teraflops als Leistung erreicht. Als Vergleich: eine Nvidia GTX 1060 liegt bei etwa 4,4 Teraflops, eine AMD RX 480 bei 6,1 Teraflops und eine Nvidia GTX 1070 bei etwa 6,5 Teraflops. Da sich die Spielekonsole im Gegensatz zu einem Desktop-PC voll auf Gaming konzentrieren kann, ist dieser Wert als sehr hoch einzustufen.

Xbox One Project Scorpio Präsentation Quelle: Microsoft Wie Digital Foundry (Eurogamer) nun enthüllte, wird die Xbox One Project Scorpio auch HDMI 2.1 bieten inklusive einem Support für HDR (High Dynamic Range), welches für ein verbessertes Farb- und Kontrasterlebnis sorgen kann. Außerdem wird auch Freesync unterstützt. Bei Freesync handelt es sich um die Technik von AMD, bei der Grafikkarte und Display aufeinander abgestimmt werden: die Bildwiederholrate des Displays passt sich den aktuellen FPS-Werten (Bilder pro Sekunde) an, welche die Konsole jeweils produziert. Damit werden unschöne Bildversätze (Tearing) vermieden. Die Spiele wirken dadurch meist flüssiger, da die Konsole nicht die FPS beschränken muss, nur um Tearing zu vermeiden. Auch unsere Kollegen von 4players berichteten über die neuen Details zu Project Scorpio.