Xbox One Scorpio: Abwärtskompatibilität für Xbox 360-Spiele bestätigt

Im vergangenen Jahr kündigte Microsoft auf der Pressekonferenz der E3 2015 erstmals die Abwärtskompatibilität für Xbox One an. Damit war es möglich, einige Xbox 360-Spiele auf der aktuellen Konsole des Unternehmens zu spielen. Mittlerweile gibt es eine große Liste mit unzähligen Klassikern der Xbox 360-Zeit, die alle Spieler problemlos auf Xbox One spielen können. Nun hat Mike Ybarra, Director of Xbox and Windows Program Management von Microsoft, über seinen persönlichen Twitter-Account bekannt gegeben, dass auch die kommende leistungsstärkere Xbox Scorpio die Abwärtskompatibilität für Xbox 360-Spiele besitzen wird.



360 Backwards compatibility will of course work on Scorpio. #xbox https://t.co/0jtSyIIXaH — ♏️ike Ybarra (@XboxQwik) 1. November 2016

Neben einem Enthüllungs-Trailer hat Microsoft bislang kaum Informationen zur kommenden Xbox One Scorpio bekannt gegeben. Das Unternehmen möchte mit der Konsole echtes 4K-Gaming anbieten. Derzeit plant Microsoft eine Veröffentlichung der Xbox Scorpio am Ende des Jahres 2017. Weitere Meldungen und Videos zur Xbox Scorpio findet Ihr auf unserer Themenseite.

