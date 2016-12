Xbox One: Major Nelson deutet eine vollständig digitale Zukunft für Xbox an

In einem ausführlichen Interview mit Gamespot sprach Larry "Major Nelson" Hryb über die Zukunft von Microsoft mit der leistungsstarken Konsole Xbox One Scorpio und deutete zudem an, dass das Unternehmen möglicherweise verstärkt auf rein digitale Inhalte setzen werde. Major Nelson ist unter anderem für das neue Programm Xbox Play Anywhere verantwortlich. Damit können Spieler die digitale Version eines ausgewählten Xbox-Titels im Store erwerben und anschließend auf Xbox One und dem PC spielen. Auf die Frage, ob Microsoft mit dieser Initiative bereits einen ersten Schritt in eine vollständig digitale Zukunft mache, antwortete er: "Ich denke die Welt findet - mit jedem Jahr, jedem Monat und jedem Moment der vergeht - den Kauf von digitalen Inhalten bequemer, und offen gesagt ist es das, was die Konsumenten fordern. Sie möchten diese Flexibilität haben ein Spiel in dem Moment freizuschalten, in dem es veröffentlicht wird".

Laut Larry Hryb steht das Xbox Play Anywhere-Programm für das, was Xbox in den vergangenen Jahren geworden ist. "Wir möchten sicherstellen, dass Gaming für Microsoft mit Xbox verbunden wird. Xbox war immer eine Spiele-Konsole, aber in den vergangenen eineinhalb Jahren wurde es zu einer Gaming-Marke für Microsoft. Egal ob ihr zu den PC-Spielern gehört, die ihre Spiele in 4K bei 120 Bildern in der Sekunde spielen möchten, oder ob ihr euch einfach nur hinsetzen möchtet und ein großartiges Spiel auf einer Konsole spielen möchtet. Wir versuchen sicherzustellen, dass wir für jeden etwas haben - egal wie sie spielen möchten, wo sie spielen möchten oder wann sie spielen möchten."

"Sobald wir in den kommenden Monaten weitere Informationen zu Project Scorpio veröffentlichen werden, wird sich meiner Meinung nach viel um Auswahl drehen. [...] Wir sehen Scorpio als Teil der Xbox-Familie. Wir möchten etwas machen, was Ähnlichkeiten mit dem aktuellen Mobiltelefon-Markt hat - wenn du ein Upgrade (auf ein neues Telefon) ausführst, gehen deine gesamten Inhalte mit dir." Immer wieder spricht Major Nelson über die Möglichkeit seine gekauften Inhalte überall mit hinnehmen zu können, was auf eine vollständig digitale Zukunft von Xbox hindeuten könnte. Ob bereits die kommende Xbox One Scorpio möglicherweise ohne Laufwerk erscheinen wird, werden wir in den kommenden Monaten erfahren. Weitere Meldungen zu Xbox One Scorpio findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamespot