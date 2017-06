Xbox Scorpio: ​Versteckte Botschaften in Videos - Release-Termin und Spitze gegen PS4 Pro?

Die E3 2017 rückt näher - und damit auch die Präsentation der Xbox Scorpio. Bereits im Vorfeld der Spielemesse teilte Microsoft mit, die neue Konsole ausführlich vorstellen zu wollen. Fans erhalten alle Infos im Live-Stream zur E3-Konferenz von Microsoft. Zur Einstimmung auf die Präsentation von Project Scorpio rührt Microsoft kräftig die Werbetrommel - und veröffentlicht kurze Teaser-Videos. Im Vordergrund der aufwändig produzierten Clips: Hinweise auf die leistungsstarke Scorpio-Hardware und auf das bevorstehende Media-Briefing zur E3 2017.

Wer sich die Teaser-Videos etwas genauer anschaut, stellt womöglich die eine oder andere Botschaft fest. Die Webseite Windows Central will im nachfolgenden Spot etwa einen Seitenhieb in Richtung PS4 Pro ausgemacht haben. Den Hinweis soll die Beschriftung "6>4" auf dem weißen Zelt links neben dem Riesenrad liefern. Vermutet wird, dass mit dieser Botschaft der Leistungsvorteil der Xbox Scorpio gegenüber der PS4 Pro angedeutet werden könnte. Denn mit 6 Teraflops soll die Scorpio 1,8 Teraflops mehr Leistung bieten als Sonys stärkstes PS4-Modell (4,2 Teraflops). Den Hinweis entdeckt ihr bei Sekunde fünf im folgenden Video.



6>4 - Verteilt Microsoft Spitzen gegen die PS4 Pro? Quelle: Microsoft/PC Games

In einem weiteren Video wollen die Redakteure von Windows Central einen Hinweis auf den Release-Termin der Xbox Scorpio entdeckt haben. An der Bühne, die sich im Clip rechts neben dem Publikum befindet, lässt sich der Schriftzug "X10S101-317" erkennen. Während X10S für Scorpio stehen könnte, könnte 101317 auf den Release-Termin am 13. Oktober 2017 hindeuten. Die neue Microsoft-Konsole käme somit an einem Freitag auf den Markt. Das würde passen: Bereits das erste Xbox-One-Modell erschien an einem Freitag - am 22. November 2013. Ob sich die - durchaus wilden - Spekulationen bewahrheiten, wird sich zeigen müssen. Zur E3 2017 erfahren wir mehr. Wir rechnen damit, dass Microsoft neben dem Termin auch Infos zu Preis und Spielen für Scorpio nennt.



Zeigt die Bühne rechts neben dem Publikum den Release-Termin der Scorpio? Quelle: Microsoft/PC Games

Quelle: Windows Central