Xbox One Scorpio: Project Cars mit 60 fps und 4K? 

Microsofts kommende Konsole, Xbox Scorpio, wird zu ihrer Veröffentlichung auf dem Papier die stärkste Konsole auf dem Markt werden. Das nützt natürlich wenig, wenn man den Leistungsunterschied auf dem TV nicht sehen kann. Die Entwickler von Project CARS und Project CARS 2, Slightly Mad, melden sich nun zu Wort und bescheinigen der Hardware beste Voraussetzungen, um eine 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde darzustellen.



Project CARS 2 soll beeindruckend aussehen

Project CARS 2 ist für die Hardware in vielerlei Hinsicht ein äußerst forderndes Spiel. Zahlreiche Vehikel auf der Strecke und einen Batzen Physikberechnungen stemmt keine aktuelle Konsolenhardware ohne weiteres. Der Racer soll auf der Xbox Scorpio jedoch die technisch anspruchsvollste Konsolenversion darstellen. Eine Darstellung in 4K, in Kombination mit einer Bildfrequenz von 60FPS sei laut Slightly Mad zumindest auf dem Papier machbar. Interessant ist das vor allem deshalb, da die Playstation 4 Pro hierzu offenbar nicht im Stande ist. Viele Spiele bieten auf Sonys Konsole deshalb die Option zwischen einer höheren Detailfülle und 4K oder verbesserter Bildwiedergabe zu wählen.

Voraussetzung für eine ideale Bedienung der unterschiedlichen Plattformen ist eine skallierbare Engine, wie sie mit der Madness Engine von Slightly Mad vorliegt. Laut Entwicklern hilft gerade die Entwicklung für PCs beim Eruieren der technischen Möglichkeiten der Konsolen. Die unterschiedlichen Settings für PC-Spiele können relativ einfach auf die Heimkonsolen übertragen werden, was den Entwicklern die Arbeit auf dem immer komplexer werdenden Markt deutlich erleichtert. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, denn auch wenn die Voraussetzungen für tolle Grafik bei der Xbox Scorpio theoretisch gegeben sind, sei nicht abschließend sichergestellt, ob 4K mit 60FPS auch in der tatsächlichen Umsetzung auf der Plattform machbar sind.

Quelle: Gamingbolt