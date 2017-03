Xbox One Scorpio: ​Produktseite schon live - Termin und Preis zur E3?

Microsoft bereitet sich auf das Spiele-Jahr 2017 vor. Zu den wichtigsten Ereignissen der Redmonder dürfte der Release der Xbox Scorpio zählen, der für Ende des Jahres ansteht. Inzwischen hat die leistungsfähigere Xbox-Konsole eine eigene Produktseite im Microsoft-Store erhalten. Neue Details lassen sich der Produktseite zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar nicht entnehmen. Allerdings können Interessierte ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, um keine Neuigkeiten - etwa zur Verfügbarkeit - zu verpassen. Alternativ behaltet ihr unsere Themenseite zur Xbox Scorpio im Auge, die sich ebenfalls als ideale Anlaufstelle für alle Infos rund um die neue Xbox eignet.

Einen Preis und Release-Termin der Xbox Scorpio nennt Microsoft auf der jüngst freigeschalteten Produktseite nicht. Fans müssen sich daher weiter auf Einzelheiten zur Konsole gedulden. Vermutlich hebt sich Microsoft die neuen Infos für die E3 auf, die vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles stattfindet. Vermutet wird, dass die Xbox Scorpio auf Microsofts Media Briefing zur E3 2017 im Rampenlicht steht. Die Pressekonferenz findet am 11. Juni, um 23 Uhr deutscher Zeit, statt. Interessierte können die Keynote per Live-Stream im Internet verfolgen.

Wir tippen darauf, dass Microsoft neben den ersten Spielen in 4K-Auflösung auch konkretere Details zur überarbeiteten Konsole verrät. Gut möglich, dass das Unternehmen im Rahmen seines Media Briefings zur E3 2017 Infos zu Preis, Release-Termin und Hardware der Xbox Scorpio nennt - die Konsole soll Ende des Jahres auf den Markt kommen.