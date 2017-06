Xbox One X: Preis zu hoch, findet Analyst Michael Pachter

Nach dem Ende der E3-Pressekonferenz von Microsoft war Branchen-Analyst Michael Pachter zu Gast im YouTube-Livestream von Moderator Geoff Keighley und sprach ausführlich über seine Meinung zur kommenden Xbox One X. Zunächst zeigte sich Pachter begeistert von der 4K-Grafik der Konsole und lobte besonders die Portierung von Playerunknown's Battlegrounds. Allgemein findet er, dass Publisher Microsoft gute Arbeit geleistet hat und viele verschiedene Spiele präsentieren konnte.

Trotzdem sieht Pachter das größte Problem der Xbox One X beim Preis von 499 US-Dollar. Damit kostet die neue Hardware soviel wie Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox One S zusammen. Spieler müssen sich also die Frage stellen, ob sie nur die Xbox One X, oder beide bestehenden Konsolen erwerben möchten. Michael Pachter persönlich würde in diesem Fall lieber zwei Konsolen kaufen und auf die Xbox One X verzichten. Ein Preis von 499 US-Dollar suggeriert nach Ansicht des Analysten zu sehr eine neue Konsolen-Generation - und deshalb befürchtet Pachter schwere Zeiten für den Umsatz der Hardware.

Mit Blick auf die Konkurrenz glaubt Michael Pachter, dass Sony - bei einem Preis von 399 US-Dollar - auf der heutigen E3-Konferenz mit einer Preissenkung der PlayStation 4 Pro geantwortet hätte. Mit dem nun angekündigten Preis muss Sony seiner Meinung nach nicht mehr reagieren. Trotzdem kann sich Pachter vorstellen, dass der Standard-Preis der PS4 Pro auf 349 US-Dollar gesenkt wird. Wenn Sony den Preis auf 299 US-Dollar bringt "hat Microsoft ein Problem", wie Pachter im Gespräch sagte. Weitere Meldungen zur neuen Xbox One X findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers