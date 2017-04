Vor einigen Tagen enthüllte Microsoft die technischen Spezifikationen seines nächsten Flaggschiffs, der Xbox Scorpio. Diese wird mit einem x86-Prozessor ausgestattet sein, der acht Kerne mit jeweils 2,3 Gigahertz besitzt. Für 4K-Gaming sind in der Konsole 40 Compute-Units bei 1172 Megahertz verbaut. Microsoft verspricht damit eine Leistung von 6 Teraflops. 12 Gigabyte GDDR5 und ein eingebautes 4K-Blu-ray-Laufwerk sowie 1 Terabyte interner Festplattenspeicher runden die Scorpio ab. Alle weiteren Tech-Details erfahrt ihr in unserem entsprechenden Artikel über die Specs, Leistung und Features von Microsofts 4K-Konsole.

Xbox Scorpio wird PS4 bei den Verkäufen überflügeln

Laut den Analysten der NPD Group hat der Nachfolger der Xbox One das Potenzial, die PS4 in diesem Jahr in den Verkäufen zu übertreffen. Diese Einschätzung bezieht sich auf das US-amerikanische Territorium.

So soll die Scorpio laut Mat Piscatella von der NPD Group zwar ein Nischenprodukt für ein bestimmtes Publikum sein, aber trotz dessen das Potenzial haben, dieses Jahr enormen Erfolg zu verzeichnen. Wiederum hänge das ganz klar von dem Angebot der Spiele ab. "Konsumenten kaufen Konsolen, um Spiele zu spielen. Und unabhängig davon, wie beeindruckend die technischen Spezifikationen sind, wenn die Spiele nicht da sind, wird sich die Scorpio nicht auf dem Massenmarkt durchsetzen können", so der Analyst.

David Cole, der Chef von DFC Intelligence (ein anderes Marktforschungsunternehmen, das auf die Videospielindustrie spezialisiert ist), sieht das anders. Laut seiner Einschätzung plant Microsoft mit der Xbox Scorpio nicht den breiten Konsumentenmarkt erschließen zu wollen. Anstelle dessen konzentriere sich das Unternehmen damit eher auf die Nische der Konsumenten, die sich mehr für technische Spezifikationen als für Games interessieren.

Wie sich die Xbox Scorpio auf dem Markt behaupten kann, werden wir sehen, sobald die leistungsstarke Konsole veröffentlicht wird. Wann genau das der Fall ist, steht zur Zeit noch nicht fest. Vor Ende 2017 ist die Veröffentlichung der Xbox Scorpio unwahrscheinlich. Vermutlich können wir zum Weihnachtsgeschäft 2017 damit rechnen. Mehr interessante News und wissenswerte Infos zur Xbox Scorpio findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets erweitert wird.

Quelle: vg247.com