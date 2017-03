Viele Gamer fragen sich, ob Microsoft auf der diesjährigen E3 die Bombe platzen lässt und endlich die Xbox Scorpio mitsamt technischen Spezifikationen offiziell vorstellt. Wie wir berichteten, sprach schon der spanische PR und Social Manager Huan Carlos González in einem Interview über die nächste Xbox und verriet dabei, dass es zum Launch einige neue Spiele geben wird, die von der verbesserten Hardware profitieren. Nun redete auch Phil Spencer, der derzeitige Leiter der Sparte für Unterhaltungsprodukte bei Microsoft, über die Scorpio und die kommende E3. Im Podcast von IGN wurde Spencer gefragt, ob das Unternehmen die Xbox Scorpio auf der E3 selber oder auf einer Pre-Show vorstellen wird.

Die Antwort des Microsoft-Managers war wie folgt: "Der Plan steht noch nicht hundertprozentig fest, um ehrlich zu sein. Ich glaube, alles auf der E3 abzuwickeln, wäre schwierig. Aber wir werden detaillierter darüber reden, wenn wir genau herauskristallisiert haben, was wir genau machen wollen. Ich mag es, dass bei unserer E3-Show Spiele im Vordergrund stehen werden. Eindeutig werden wir auf der E3 über die Scorpio reden, aber ich will nicht die meiste Zeit dafür aufwenden, um über Hardware zu reden. Aber andererseits weiß ich ganz genau, dass die Leute mehr spezifisches darüber hören wollen, was mir mit der Hardware machen und ich würde zu gerne eine Möglichkeit dafür finden."

Während es also immer noch nicht klar ist, ob Microsoft die E3 selber oder eine Pre-Show zur offiziellen Vorstellung der Xbox Scorpio nutzen wird, scheint es so, als ob Spencer die Gelegenheit schon gerne nutzen würde, wenn die Zeit bis dahin dafür reif ist. Trotz dessen wird der Fokus von Microsoft anscheinend eher auf Spielen liegen, als auf den Hardwarespezifikationen der nächsten Xbox. Da sich die E3 aber immer weiter nähert und die Messe in diesem Jahr vom 14. bis zum 16. Juni stattfindet, können wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit mit immer weiteren Infos rechnen. Und vielleicht wird dann auf der Messe oder kurz davor die Katze doch aus dem Sack gelassen. Die Zeit wird es zeigen müssen. Mehr interessante News und wissenswerte Infos zur Xbox Scorpio findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite, die laufend aktualisiert wird.