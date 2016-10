Project Scorpio: Noch keine Pläne für Nachfolger - 4K und höhere FPS derzeit gewünscht

Microsofts Project Scorpio soll natives 4K-Gaming ermöglichen - die Veröffentlichung der Konsole ist für Ende 2017 geplant. Über einen möglichen Nachfolger scheinen sich die Entwickler bei Microsoft aktuell noch keine Gedanken zu machen, wie Xbox-Chef Phil Spencer im Gespräch mit Kotaku Australien durchblicken lässt. "Wir haben noch keinen Zeitplan aufgestellt, wann ein Scorpio-Nachfolger erscheinen könnte", sagt der Microsoft-Mitarbeiter und ergänzt, dass in diesem Zusammenhang vor allem die Bedürfnisse der Nutzer im Vordergrund stehe. Derzeit würden Spieler höhere Auflösungen und Bildraten verlangen. "Welche Dinge anschließend gefragt sind? Ich weiß es noch nicht", führt Spencer weiter an.

Microsoft wolle gleichzeitig auch nicht nach Gründen suchen, um jedes Jahr eine neue Konsole veröffentlichen zu können. "Das will ich auf keinen Fall", ergänzt der Xbox-Chef. Das vollständige Interview mit Phil Spencer findet ihr auf Kotaku Australien. Wer auf der Suche ist nach weiteren News und Videos, der wird auf unserer umfangreichen Themenseite zu Project Scorpio fündig. Zuletzt versicherte Spencer, dass die kürzliche Ankündigung der PS4 Pro nichts an den Plänen von Microsoft an der Xbox Scorpio verändert habe. Gleichzeitig gratulierte er Sony zum Auftritt während des PlayStation Meetings und sagt, dass sie "gute Arbeit" geleistet haben. Die PlayStation 4 Pro wird bereits am 10. November 2016 erscheinen, während die Veröffentlichung der Xbox Scorpio derzeit für Ende 2017 geplant ist.