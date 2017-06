Xbox One X: Scorpio hat einen Namen - und Release-Termin

Microsoft nennt den finalen Namen der Xbox Scorpio: Die neue Konsole heißt Xbox One X. Einen Release-Termin gibt das Unternehmen im Rahmen seiner Konferenz zur E3 2017 ebenfalls bekannt. Das Hardware-Upgrade zur Xbox One kommt am 7. November 2017 auf den Markt - weltweit. Es sei die kleinste Konsole, die Microsoft jemals gebaut habe. Einen Preis nannte Microsoft bislang nicht. Sobald er feststeht, reichen wir ihn nach.

Dabei verspricht der Hersteller, dass sich sämtliche Spiele für Xbox One auch auf der Xbox One X abspielen lassen. Zudem soll sämtliches Zubehör, das für Xbox One und die schlankere Xbox One S erhältlich ist, mit der neuen Konsole funktionieren. Für die Xbox One X verspricht Microsoft nicht weniger als die "stärkste Konsole aller Zeiten".

Um das von Microsoft angepeilte 4K-Gaming zu ermöglichen, verbaut der Hersteller einen x86-Prozessor mit acht Kernen bei einer Taktrate von 2,3 GHz. Als Grafikeinheit kommen 40 Compute-Units bei 1172 MHz zum Einsatz - Microsoft verspricht eine Leistung von 6 Teraflops. Den Arbeitsspeicher der Xbox Scorpio gibt der Hersteller mit 12 GB GDDR5 an bei einer Speicherbandbreite von 326 Gigabyte pro Sekunde. Ein 4K-Blu-ray-Laufwerk ist ebenfalls mit an Bord. Der interne Speicher beläuft sich auf eine Kapazität von 1 Terabyte.

Damit auch Anwender, die keinen 4K-Monitor oder -Fernseher ihr Eigen nennen, von Xbox One X profitieren, verspricht Microsoft an 1080p-Bildschirme angepasste Spielversionen. Ältere Spiele können beispielsweise mit einem nachträglichen Patch an die Leistung der Konsole angepasst werden. Zu den neuen Spielen zählt Forza Motorsport 7. Das von Turn 10 entwickelte Rennspiel erscheint am 3. Oktober.