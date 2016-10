Im Rahmen der E3 2016 im Juni wurde die deutlich leistungsstärkere Xbox Scorpio von Microsoft erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. In einem Interview mit GameSpot hat Xbox-Chef Phil Spencer nun über die aktuelle Entwicklung der Konsole sowie über die PlayStation 4 Pro von Konkurrent Sony gesprochen. So versicherte er, dass die kürzliche Ankündigung der PS4 Pro nichts an den Plänen von Microsoft an der Xbox Scorpio verändert hat. Gleichzeitig gratulierte er Sony zum Auftritt während des PlayStation Meetings und sagt, dass sie "gute Arbeit" geleistet haben. Die PlayStation 4 Pro wird bereits am 10. November 2016 erscheinen, während die Veröffentlichung der Xbox Scorpio derzeit für Ende 2017 geplant ist.

"Wir haben darüber nachgedacht etwas mit besserer Leistung in diesem Jahr zu machen, und ich würde sagen, dass die PlayStation 4 Pro dem entspricht, was auch wir gedacht haben - mit der GPU, CPU und Speicher, die in diesem Jahr verfügbar sind. Das hätten wir auch machen können, aber wir haben uns entschieden etwas anderes zu machen. Also haben wir uns auf Scorpio und 4K fokussiert, was meiner Meinung nach ein größerer Schritt im Bereich Performance ist", sagte Phil Spencer im Gespräch. Microsoft möchte mit der Xbox Scorpio echtes 4K-Gaming in Form einer Konsole auf den Markt bringen. Weitere Meldungen zur Xbox Scorpio findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameSpot