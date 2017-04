Project Scorpio: Kein Fokus auf große Action-RPGs wie Horizon

Service-Spiele anstatt große RPGs - so zeichnet Xbox Chef Phil Spencer in einem Interview mit The Guardian die Zukunft der Xbox. RPGs würden sich zwar weiterhin gut verkaufen, doch um ein Spiel dauerhaft zu finanzieren, bräuchte es weitere Inhalte, für die der Spieler nochmal in die Tasche greifen müsse. Nur so könnten die Kosten der Spieleentwicklung gedeckt werden. Service-Spiele wie Destiny oder The Division nähmen kontinuierlich Geld ein, während der Bedarf für RPGs sinke : "Das Publikum für diese großen Rollenspiel-Titel ... ich will nicht sagen, es sind nicht viele, aber sie sind nicht konsistent. Da sind Spiele herausgekommen wie Horizon: Zero Dawn und Zelda, und sie verkaufen sich wirklich gut, aber sie haben nicht dieselbe Wirkung, die sie einmal hatten, denn die großen Service-Spiele beschäftigen einen so großen Anteil der Spieler-Gemeinschaft."

Diese Einstellung lässt den Rückschluss zu, dass die Service-Spiele die Zukunft der Xbox sein werden. Rollenspiel-Blockbuster wird es dann kaum mehr für die Konsole geben. Spencer kritisiert die Rollenspiele weiter: "Sie können die x-te Wiederholung einer Geschichte erzählen, und wenn Du nicht die letzten Teile der Reihe gespielt hast, fühlst Du Dich nicht verbunden mit der Story. Vom technischen Standpunkt aus gesehen wissen sie, dass der Kern ihrer Spieler seit der PS1 diese Games zocken und sie gehen einfach davon aus, dass Du ein Meister des Controlers bist." Ob diese Kritik großartigen Spielen wie Horizon Zero Dawn, welches Spieler auch als Debüt-Titel begeistern konnte, oder The Witcher, das mit der großartigen Erweiterung Blood and Wine zeigte, dass neue Inhalte ihr Geld wert sein können, sei dahingestellt. Die Zukunft wird zeigen, ob Spencer mit seiner Einschätzung richtig liegt.

Quelle: The Guardian