Wenige Wochen vor der E3 2017 hatte die Webseite Windowscentral.com die Möglichkeit, einen ersten Blick auf die grafischen Verbesserungen der Xbox Scorpio zu werfen. Auf mehreren veröffentlichten Screenshots zeigt die Webseite, welche optischen Fähigkeiten bei den Scorpio-Spielen zu erwarten sind. Allerdings schreiben die Redakteure, dass die Bilder auf Basis von präsentierten Tech-Demos entstanden sind - einen Ausblick auf die mögliche Spielegrafik gewährt das Bildmaterial aber allemal.

Windowscentral betont, dass die Probeaufnahmen für 4K erst auf einem dafür notwendigen 4K-Display und in Bewegung tatsächlich zur Geltung kommen. "In das zur 4K-Demonstration angefertigte Footage wurde hineingezoomt - und außerdem auf eine Auflösung von 1080p zugeschnitten. In Bewegung schaut das alles viel beeindruckender aus", schreiben die Redakteure.

Im nachfolgenden Slider bekommt ihr die Unterschiede zwischen einer 1080p- und 4K-Auflösung anhand eines Charakters zu sehen. "Achtet vor allem auf den Hintergrund, das Gesicht und das Haar", kommentiert Windowscentral und ergänzt, dass im 4K-Ausschnitt "alles viel schärfer und runder" wirkt.

Dabei sollen nicht nur Anwender von der Leistung der Xbox Scorpio profitieren, die ein 4K-Display ihr Eigen nennen. Auch auf 1080p-Bildschirmen seien die Unterschiede sichtbar, wie ein zweiter Slider-Vergleich auf Windowscentral zeigt. Das Bildmaterial halten wir nachfolgend bereit - klickt auf "Full HD"-Slider.

Das Bild links zeigt einen Ausschnitt, der mit Xbox One-Assets auf 4K hochskaliert wurde. Auf dem rechten Screenshot bekommt ihr ein Spinnen-Motiv zu sehen, dessen Texturen speziell an die Hardware-Leistung der Scorpio angepasst wurden.

Quelle: Windowscentral (via PCGH)