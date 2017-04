Xbox Scorpio: Gameplay-Aufnahmen in 4K/60FPS im HEVC-Format

Am Donnerstag wurden die technischen Daten der leistungsstarken Xbox Scorpio bekannt gegeben. Speziell für die Aufnahme-Funktion der Konsole hat Hersteller AMD einen Hardwarebeschleuniger für HEVC eingebaut. Der Chip ermöglicht allen Spielern, ihre Spielszenen in 4K (UHD) bei 60 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Microsofts Xbox Scorpio ist damit im Bereich Videokodierung sehr modern ausgestattet.

Allerdings wird das Format HEVC noch nicht von den bekannten Video-Plattformen unterstützt. So kann dieses Material auf YouTube derzeit nicht hochgeladen werden und Google plant zudem in naher Zukunft keinen Support von HEVC. Und auch Twitch bietet derzeit keine Unterstützung für das Format. Das aufgenommene Gameplay müsste demnach zunächst in ein passendes Format umgewandelt werden. Zudem könnten einige PCs (ohne Hardwarebeschleuniger) Probleme mit der Weiterverarbeitung haben.

HEVC (High Efficiency Video Coding) kommt derzeit bei UHD-Blu-rays zum Einsatz, die eine maximale Speichergröße von 100 GB besitzen. Weitere Meldungen und Videos zur Xbox Scorpio findet Ihr auf unserer Themenseite.