Die Internetseite Gamasutra hatte die Möglichkeit, mit verschiedenen Entwicklern der Studios Turn 10 (mehrere Ableger der Forza-Reihe) und The Coalition (Gears of War 4) zu sprechen. Dabei ging es um die kommende Xbox Scorpio, die Ende des Jahres von Microsoft veröffentlicht wird. Beide Teams waren direkt in die Produktion der Hardware involviert und finden viele lobende Worte für die leistungsstarke Konsole.

Mike Raynor (technischer Direktor bei The Coalition) spricht im Gespräch unter anderem über die Entwicklung von Spielen für Xbox Scorpio. Demnach orientieren sich Entwickler nun mehr an die Entwicklung von PC-Titeln. Spiele müssen für unterschiedliche Hardware produziert werden und sich an die jeweilige Leistung anpassen. Auch Chris Tector (Software Architekt bei Turn 10) sieht hier die größte Herausforderung für die kommenden Konsole. The Coalition wird in Zukunft Spiele von Grund auf in 4K entwickeln. Anschließend werde die Qualität an die jeweilige Hardware-Leistung angepasst.

Chris Tector erzählt außerdem im Interview, wie es zu dem bereits veröffentlichten Forza-Screenshot für Xbox Scorpio kam. Demnach sei eines Tages ein Mitarbeiter von Microsoft mit einer Box voller Einzelteile bei Turn 10 aufgetaucht. Nachdem das Team die Teile provisorisch zusammengeschraubt hat, gelang es dem Studio die aktuelle Forza-Engine innerhalb von zwei Tagen in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde auf den Teilen der Xbox Scorpio zum Laufen zu bringen. Weitere Meldungen zur Xbox Scorpio findet Ihr auf unserer Themenseite.

