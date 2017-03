Mit Project Scorpio (Arbeitstitel) arbeitet Microsoft an einer neuen Konsole, die technisch weitaus leistungsfähiger sein soll als die derzeit im Handel erhältliche Xbox One. Dabei dürfte vor allem das Spieleangebot entscheidend für den Erfolg der Konsole sein. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, ob zum Launch von Project Scorpio Spiele wie Crackdown 3 oder State of Decay 2 verfügbar wären, antwortete Xbox-Chef Phil Spencer: "Es wird entscheidend sein, unsere First-Party-Spiele bereit zu haben."

Nähere Details ließen sich Spencer nicht entlocken. Daher bleibt abzuwarten, welche Bedeutung etwa im Wort "bereit" steckt. Möglich, dass Spencer neben Neuentwicklungen auch Updates für bestehende Spiele meinen könnte, um sie für die verbesserte Scorpio-Hardware zu optimieren - etwa Gears of War 4, Halo Wars 2 und Forza Horizon 3. Ähnlich wie bei Sonys PS4 Pro könnten die bereits veröffentlichten Xbox-One-Spiele nachträglich per Patch an die zusätzliche Hardware-Leistung von Project Scorpio angepasst werden.

Nähere Infos dürften wir auf der E3 2017 erfahren. Microsofts Pressekonferenz zur diesjährigen Spielemesse findet am 11. Juni, um 23 Uhr, deutscher Zeit statt. Wir tippen darauf, dass Microsoft neben ersten Spielen in 4K-Auflösung auch konkretere Details zur überarbeiteten Konsole verrät. Daher wäre es möglich, dass das Unternehmen im Rahmen seines Media Briefings zur E3 2017 exakte Infos zu Preis, Release-Termin und Hardware der Xbox Scorpio nennt - die Konsole soll Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Für die Xbox Scorpio verspricht Microsoft echtes 4K-Gaming. Die neue Xbox skaliert Spiele demnach nicht nur auf diese Auflösung hoch, sondern stellt sie nativ dar. Um das zu erreichen, verbaut Microsoft einen Grafikprozessor mit einer Rechenpower von 6 Teraflops. Der Xbox-Prozessor besteht aus acht CPU-Kernen, die Speicherbandbreite liegt bei 320 Gbps. Bestätigt wurde außerdem, dass sowohl Xbox One und Xbox One S als auch Project Scorpio kompatibel zueinander sind. Daher lassen sich etwa Xbox One-Spiele auch auf Xbox Scorpio spielen. Für Multiplayer-Duelle gilt das gleiche: Spieler auf Xbox One spielen zusammen mit Project-Scorpio-Besitzern.

@LosDreamss Having our 1P games ready for Scorpio is critical. — Phil Spencer (@XboxP3) March 22, 2017