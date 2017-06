Xbox One X: Alles Wichtige zur neuen Konsole im Video

Auf der vergangenen E3 2016 hat Microsoft erstmals die Entwicklung von Project Scorpio - einer leistungsstärkeren Xbox One - bekannt gegeben. Knapp ein Jahr später hat der Publisher nun den Vorhang fallen lassen und die neue Konsole mit dem Namen Xbox One X auf der Microsoft-Pressekonferenz bei der E3 2017 vorgestellt. Die 4K-fähige Hardware wird ab dem 07. November 2017 für einen Preis von 499 US-Dollar weltweit im Handel erhältlich sein. In unserem neuen Video haben wir für euch die wichtigsten Fakten rund um die neue Konsole zusammengefasst.



Besonders der Preis der Konsole sorgt derzeit für viele Diskussionen im Internet. Auch Branchen-Analyst Michael Pachter hat sich bereits zu diesem Thema geäußert und empfindet den Preis als etwas zu hoch. Nach dem Launch der Xbox One X werden über 30 verschiedene Spiele ein Upgrade bekommen, das die Leistung der Hardware ausnutzen wird. Dazu gehören Titel wie Forza Horizon 3, Gears of War 4, Halo Wars 2 oder auch Final Fantasy 15. Weitere Meldungen zur Xbox One X findet Ihr auf unserer Themenseite.