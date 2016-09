Xbox One Scorpio: Alle Spiele sollen in nativem 4K laufen

Während viele der zukünftigen Spiele für Sonys PS4 Pro laut Berichten nicht nativ in 4K ausgegeben, sondern auf diese Auflösung hochskaliert werden sollen, ist sich Microsoft seiner Sache anscheinend ziemlich sicher. In einem Interview mit USA Today sprach Microsofts Studio Publishing General Manager Shannon Loftis über die kommende Xbox One Scorpio und behauptete, dass "alle Spiele, die während des Produktzlebenszyklus der Scorpio veröffentlicht werden, in nativem 4K gerendert werden" sollen.

Ob das schlussendlich auch so der Fall sein wird, oder es sich dabei um geschönte PR- und Marketing-Aussagen handelt, bleibt abzuwarten. Auf dem bloßen Papier zumindest scheint die Scorpio der PS4 Pro überlegen zu sein. Dank eines Polaris-Grafikprozessors mit angepeilten 6 Teraflops reiner GPU-Leistung (Sonys PS4 Pro soll 4,2 Teraflops stemmen können) und einer achtkernigen CPU mit 320 GB/s Arbeitsspeicherbandbreite könnte natives 4K-Gaming sogar durchaus möglich sein. Vor Ende 2017 ist mit einer Veröffentlichung der Xbox One Scorpio jedoch nicht zu rechnen. Vermutlich kommt der Xbox One-Nachfolger zum Weihnachtsgeschäft 2017 in den Handel.

Mehr interessante Informationen rund um Microsofts nächstes Konsolenflaggschiff Xbox One Scorpio findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von der aktuellen Aussage haltet und wie wichtig euch überhaupt 4K-Gaming ist, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieses Artikels mitteilen!

