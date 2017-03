Xbox Scorpio: 4K Blu-ray-Player, echte 4K-Auflösung und bessere Grafik bei Full HD (Gerüchte)

Wie Windows Central aus "vertrauenswürdigen Quellen" erfahren haben will, soll die Xbox Scorpio, so wie die Xbox One S, mit einem 4K Blu-ray-Player mit HDMI 2.a-Schnittstelle ausgestattet sein. Diese unterstützt HDR und Wide Color Gamut. Darüber hinaus soll die leistungsstärkere Microsoft-Konsole das Shader-Modell 6.0 verwenden, welches viele Shader-Compiler-Verbesserungen bietet. Wie berichtet wird, bringt dieser Umstand enorme Vorteile für Entwickler, da sie dadurch Zeit und Systemressourcen sparen können.

Auch für Spiele, die derzeit mit dynamischer Auflösung laufen, soll die Scorpio Verbesserungen bieten. Diese sollen flüssiger auf der Konsole abgespielt werden, sogar ohne zusätzliche Patches oder Upgrades. Besagte Spiele sollen die Ziel-Auflösung häufiger erreichen und mit einer konstant hohen Framerate wiedergegeben werden. Auch Besitzer von Full-HD-Bildschirmen sollen von der Leistung profitieren. Spiele, die nativ in 4K laufen, sollen durch Supersampling-Technologie und Antialliasing in der nativen Auflösung berechnet werden und auf 1080p-Displays besser aussehen. Von besser abgerundeten Kanten und feineren Schatten ist dabei die Rede. Als ein Beispiel wird Ghost Recon: Wildlands genannt, das auf aktuellen Konsolen durch die enorme Sichtweite an Kanten- und Treppchenbildung leiden soll.

Um das volle Potenzial der Xbox Scorpio auszunutzen und die visuellen Vorteile ganz genießen zu können, wird aber ein 4K-Gerät empfohlen. Zur Markteinführung soll ein beträchtliches Lineup von First- und Third-Party-Titeln zur Verfügung stehen. Diese Behauptung deckt sich mit der Aussage des spanischen Xbox-Managers Juan Carlos González von vor einigen Tagen. Mehr interessante News, Infos und Details zur Xbox One: Project Scorpio findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.