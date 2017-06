Xbox One X: Mehr als 30 Spiele erhalten Grafik-Tuning per Update ​

Microsoft nutzt die E3 2017 als Plattform, um die Xbox One X (bislang Xbox Scorpio) erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dabei versprechen die Redmonder, dass sich sämtliche Spiele für Xbox One auch auf dem Hardware-Upgrade spielen lassen. Ältere Spiele können per Update nachträglich an die zusätzliche Leistung der neuen Konsole angepasst werden. Microsoft tauft den Service auf den Namen "Enhanced Program".

Im Rahmen seiner Pressekonferenz gab der Hersteller bekannt, dass Entwicklerstudios derzeit an Patches zu mehr als 30 Spielen arbeiten - und so fit für Xbox One X machen. Profitieren sollen Spieler von Highlights wie Gears of War 4, Forza Horizon 3, Minecraft und Halo Wars 2 - hierfür soll es nachträglich kostenlose Updates geben, die die Spiele für die neue Konsole optimieren.

Zu den per Patch an die Hardware-Leistung der Xbox One X angepassten Spielen zählen außerdem Final Fantasy 15, Resident Evil 7, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands und Rocket League - die Anzahl der Spiele dürfte in Zukunft weiter steigen. Die vollständige Liste der Titel, die ein Update für Xbox One X erhalten, stellt Microsoft mutmaßlich in den nächsten Wochen vor. Damit funktioniert die Anpassung an die neue Hardware ähnlich wie bei Sony: Auch für zahlreiche PlayStation-Spiele stehen Updates bereit, um die Spiele an die Fähigkeiten der PS4 Pro anzupassen. Das leistungsstärkste PS4-Modell kam im November 2016 auf den Markt.

Microsofts Xbox One X soll am 7. November 2017 erscheinen - weltweit. Auf der E3 nannten die Redmonder auch einen Preis: Die Konsole kostet 499 US-Dollar (wohl 499 Euro) zum Launch. Damit fällt der Preis günstiger aus als erwartet. Auf unserer Themenseite zu Xbox One X (bislang Xbox Scorpio) findet ihr viele weitere News zur Konsole.