Xbox One S: Microsoft versucht, die Vorteile von HDR im Video zu zeigen

18.11.2016 um 09:15 Uhr Microsoft hat ein neues Video zur Xbox One S und deren HDR-Fähigkeiten veröffentlicht. Gezeigt werden Spielszenen sowie Blu-ray- und Streaming-4K-Videos, die vom erweiterten Dynamikumfang profitieren sollen. Darunter sind feine Abstufungen in Lichtern, mehr Zeichnung in Tiefen und knackigere Farben. Was Microsoft aber nur im Kleingedruckten zugibt: Das Ganze ist nur simuliert, denn für die Ausgabe von echtem HDR-Material braucht es zwingend auch ein HDR-Display. Theoretisch ließen sich die Unterschiede abfilmen, aber die Qualität wäre nicht so beeindruckend wie das direkte Aufnehmen von Spielszenen. Insofern bieten die simulierten Szenen von Microsoft lediglich einen kleinen Hinweis darauf, was HDR in Spielen und Filmen zu leisten imstande ist.

