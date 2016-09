Xbox One S Battlefield 1 Special Edition Bundle im Video

18.09.2016 um 15:15 Uhr Passend zur Veröffentlichung von Battlefield 1 am 21. Oktober hat Microsoft neue Bundles seiner aktuellen Konsole angekündigt, die gemeinsam mit dem Weltkriegs-Shooter in Form eines Download-Codes daherkommen. Am hervorstechensten ist dabei eine "Special Edition" in "tarnfarbengrün", die als 1-TByte-Modell für 350 Euro erscheint und das Spiel in der "Early Enlister Deluxe Edition" mit diversen Vorbestellerboni beinhaltet.

