Xbox One: Seltene Erfolge bekommen neuen Soundeffekt

Xbox-One-Preview-Mitglieder werden in dieser Woche mit einem neuen Update bedacht, das unter anderem das Aussehen und vor allem den dazugehörigen Soundeffekt der Meldung im Spiel verändert, wenn der Spieler einen seltenen Erfolg freigeschaltet hat. Das ikonische Erfolgsgeräusch, das Xbox-Jünger die vergangenen Jahre über kennen und lieben gelernt haben, bleibt für Standarderfolge erhalten, doch wer auf der Jagd nach dem Achievement-Thron auch die höchsten Hürden überwindet, soll dafür künftig bei einem sich drehenden Diamanten auch audiovisuell entsprechend entlohnt werden. Im folgenden Soundschnipsel und auch im Video unter diesem Artikel hört beziehungsweise seht ihr die neue Erfolgsmeldung, wie sie Xbox-Spieler in Zukunft erleben werden.



Zu den weiteren Neuerungen des Preview-Updates zählen Optionen für das Gruppensuche-Feature, die Möglichkeit, Gruppennachrichten zu verschicken und das erste offizielle Arena-Feature, das es Spielern von Killer Instinct und später auch anderen Titeln ermöglicht, in täglichen Turnieren gegeneinander anzutreten. Xbox-One-Preview-Mitglieder kommen ab sofort in den (Test-) Genuss der neuen Features, wann genau die breite Öffentlichkeit mit dem Update bedacht wird, ist unklar. Wer noch warten muss, kann die Zeit möglicherweise mit den neuen Angeboten für Gold-Mitglieder auf dem Xbox-Marktplatz überbrücken. Für weitere Ankündigungen, Informationen und mehr rund um die Xbox One haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Auge.

Quelle: Major Nelson via Kotaku