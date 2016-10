Microsoft hat ein frisches Update für Teilnehmer des Preview-Programms auf der Xbox One ausgerollt. Dieses soll das zuletzt im September implementierte Club-Feature dahin gehend verbessern, dass Club-Inhaber und -Administratoren ihre Mitglieder wieder ordnungsgemäß aus ihren jeweiligen Clubs entfernen können. Nebenbei will Microsoft Probleme mit der Abwärtskompatibilität der Xbox One zu Xbox-360-Spielen aus der Welt schaffen - diese sollten sich nun wieder ordnungsgemäß installieren lassen. Ebenfalls im Rahmen des neuen Preview-Updates hat der Konzern offenbar die beliebte Best-of-three-Struktur für das zuletzt Anfang Oktober implementierte Arena-Feature eingeführt, das es Spielern von Killer Instinct und zukünftig auch anderen Titeln ermöglicht, in täglichen Turnieren gegeneinander anzutreten. Wer nun also zwei von drei gespielten Runden gewinnt, entscheidet das gesamte Spiel ab sofort für sich.

Als wohl größte Neuerung des Preview-Updates darf dieses Mal eine Verbesserung der virtuellen Tastatur genannt werden, die dem Anwender künftig ganze Wortvorschläge zur komfortableren Kommunikation anbieten soll. Die Vervollständigungen sollen sich ganz fix mit dem rechten Analogstick oder in der gemächlicheren Variante mit dem linken Stick beziehungsweise dem Steuerkreuz auswählen lassen. In einem zukünftigen Update möchte sich Microsoft offenbar weiteren Problemen mit dem Clubs-Feature und dem Xbox-Store annehmen. Für weitere Ankündigungen, Informationen und mehr rund um die Xbox One besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Reddit