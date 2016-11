Mit dem Preview-Programm gibt Entwickler Microsoft bestimmten Nutzern der Xbox One die Möglichkeit, experimentelle Spiele, Applikationen, Systemupdates und weitere Neuerungen schon lange vor ihrer offiziellen Veröffentlichung zu testen - dieses Privileg soll bald keines mehr sein und jedem Xbox-One-Besitzer zugänglich gemacht werden. Unter dem neuen Namen "Xbox Insider Programm" soll jeder in Zukunft die Möglichkeit haben, experimentelle Spiele und generell Apps ausprobieren zu dürfen - als einzige Ausnahme bleibt die Sparte der Systemupdates weiterhin jenen vorbehalten, die bislang bereits im Preview-Programm waren. Microsoft hat verlauten lassen, dass das Feedback bezüglich Änderungen an der Systemsoftware der Xbox One bereits ausreichend sei.

Das Xbox Insider Programm soll auch seine eigene Sektion im Xbox Dashboard erhalten: Über das Xbox Insider Hub sollen Experimentierfreudige zukünftig Informationen und Ankündigungen zu neuen Features erhalten und diese direkt ausprobieren dürfen. Es dauert aber noch eine Weile, bis alle in den Genuss frühzeitiger Feature-Tests kommen - Microsoft hat angekündigt, den Zugang zum Xbox Insider Hub nur nach und nach für alle Spieler auszurollen. Wann, und in welchem Ausmaß wir mit einer Flächendeckenden Eröffnung des Test-Programms rechnen können, ist derzeit unbekannt. Für weitere Informationen zur Xbox One und ihrem Insider Programm sowie kommenden Updates zu diesem haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Develop Online via 4Players