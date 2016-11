Mit ihren unterschiedlichen Plattformen, Exklusivspielen und nicht zuletzt auch Firmenmaskottchen stehen die Konsolenriesen Nintendo und insbesondere Microsoft und Sony in stetigem Konkurrenzkampf - dass es bei allem Wettbewerb aber offenbar auch durchaus Interesse an Zusammenarbeit gibt, ließ Xbox-Chef Phil Spencer nun in einem Interview mit AusGamers durchblicken. "Ich würde Mario liebend gerne auf der Xbox sehen", soll Spencer voller Enthusiasmus gesagt haben. "Als jemand, der seit Ewigkeiten in dieser Industrie arbeitet und Spiele spielt, behaupte ich, dass Nintendo das stärkste First-Party-Angebot von allen hat. Sie sind einfach fantastisch, und die Erinnerungen, die sie in so viele von uns eingeflößt haben, die ihre Spiele gespielt haben, und diese herrlichen Erlebnisse hatten - diese auf der Xbox zu haben, wäre großartig."

Es wäre nicht die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden Konsolenherstellern: So brachte Microsoft etwa sein Minecraft auf die Wii U - eine Entscheidung, die einige laut Spencer möglicherweise infrage stellen könnten. Die Zusammenarbeit sei jedoch großartig gewesen, und Spencer hoffe, auch in Zukunft gemeinsame Projekte angehen zu können. "Ich werde ständig gefragt, ob ich jemals gerne Banjo in Super Smash Bros. sehen würde, und ich antworte: 'Ja, das würde ich sofort machen'. [...] Ich bin ein großer Nintendo-Fan, ich denke, sie waren unfassbar wichtig für die Spieleindustrie. Sie machen tolle Arbeit für jüngere Zielgruppen, und wenn wir jemals die Möglichkeit hätten, mit ihnen in der Zukunft zu arbeiten, würde ich das absolut tun."

Wenn Spencer von Banjo spricht, meint er natürlich den berühmten Bären aus dem Spiel Banjo-Kazooie, das im Jahr 1998 von Entwickler Rare auf das Nintendo 64 gebracht wurde. Wenige Jahre später erwarb Microsoft das britische Studio und somit auch die Rechte an der beliebten Jump'n'Run-Marke. Ob wir den Bären und seinen Rucksackvogel jemals wieder in einem Nintendo-Spiel sehen werden, bleibt abzuwarten - für Neuigkeiten dahingehend haltet ihr wie gewohnt unsere entsprechenden Themenseiten zu Microsoft und Nintendo im Auge.

Quelle: AusGamers via Gamespot



Von Luis Kümmeler

