Xbox One: Wartungsarbeiten führten zu Problemen mit Xbox 360 Spielen

Die aktuellen Wartungsarbeiten am Xbox Live Service haben zu ein paar Problemen bei den zur Xbox 360 kompatiblen Spielen geführt.

In der Regel laufen die älteren Xbox 360 Spiele, die inzwischen einen Patch erhalten haben, gut auf der Xbox One. Doch Wartungsarbeiten haben sich jetzt auf diese Spiele ausgewirkt. Während die regulären Xbox One Spiele keinerlei Probleme bereiteten, sah dies bei den kompatiblen Spielen anders aus. Die Verbindung zum Xbox Live Service wurde gekappt, was dazu führte, dass es zu mehreren Logouts kam. Das sollte eigentlich nur während der Wartungsarbeiten der Fall gewesen sein. Besteht das Problem weiterhin, solltet ihr euch an den Support von Microsoft wenden.

Microsoft plant derweil, weitere Spiele der Xbox 360 auf der Xbox One lauffähig zu machen. Darunter Crimson Skies: High Road to Revenge.

