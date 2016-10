Microsoft: Phil Spencer sagt, Play Anywhere läuft ganz gut

Mit dem Play-Anywhere-Feature will Microsoft die Kluft zwischen Xbox-One- und PC-Spielern schließen. Wer sich ein Spiel mit Play-Anwyhere-Funktion kauft, der kann es sowohl auf der Xbox One als auch auf dem PC spielen. Es muss keine Version extra gekauft werden.

Phil Spencer, Leiter der Xbox-Division bei Microsoft erklärte, dass dieses Feature gut angenommen wird. Gerade bei Indie-Studios würde man weniger Überzeugungsarbeit leisten müssen, denn kleinere Entwicklerstudios möchten ihre Spiele auf so vielen Plattformen wie möglich zur Verfügung stellen. Etwas verhaltener dagegen reagierten die größeren Publisher. Diese möchten erst noch etwas abwarten, wie sich Play Anywhere entwickelt. Man befürchtet, dass man zwei Spiele zum Preis von einem anbieten muss. Doch laut Phil Spencer würden sich nur sehr wenige Spieler ein Spiel zweimal kaufen - einmal für PC und einmal für Konsole. Play Anwhere würde dafür sorgen, dass die Kunden das Spiel öfter spielen können, weil sie nicht an die Plattform gebunden sind.

Im Endeffekt würden aber die Spieler darüber entscheiden, wie sich das Feature entwickelt. Wenn es gut angenommen wird und positives Feedback erhält, dann werden es sich auch die großen Publisher überlegen, ob sie mit machen wollen. Microsoft selbst sagt, dass man durch die Spiele ReCore und Forza Horizon 3 sehen würde, dass Play Anywhere bei den Spielern ankommt und auch genutzt wird. Das freut das Unternehmen sehr. Die weitere Entwicklung müsse man aber einfach noch abwarten.

Quelle: WCCFTech