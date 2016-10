Passend zur kommenden Weihnachtszeit, bringt Microsoft eine Reihe von Xbox One S Bundles sowie neues Zubehör in den Handel.

Zu diesen Bundles gehören:

Xbox One S Gears of War 4 Limited Edition Bundle (2TB)

Das Bundle bietet die Konsole mit mit großer 2TB-Festplatte, lasergravierten Kratzern, einem blutigen Daumenabdruck auf einem D-Pad in rotmetallic und mit dem Crimson Omen-Emblem auf dem neuen Xbox Wireless Controller. Im Paket mit dabei ist die Gears of War 4: Ultimate Edition für Xbox One und Windows 10. Das Xbox One S Gears of War 4 Limited Edition Bundle kostet 449,99 EUR (UVP).

Xbox One S Gears of War 4 Bundle (1TB)

Das Xbox One S Gears of War 4 Bundle enthält eine Xbox One S in Weiß, eine 1TB-Festplatte, einen passenden Xbox Wireless Controller und Gears of War 4 für Xbox One und Windows 10. Das Xbox One S Gears of War 4 Bundle kommt für 349,99 EUR (UVP) in den Handel.

Xbox One S Minecraft Favorites Bundle (500GB)

299,99 EUR (UVP) kostet das Xbox One S Minecraft Favorites Bundle, welches neben Minecraft mehr als 230 verschiedene Character-Skins und zusätzliche Inhalte für Xbox One und Windows 10 enthält. Es ist möglich, bestehenden Xbox 360-Welten auf die Xbox One zu übertragen. Die Welten sind bis zu 16 Mal größer.

Xbox One S Battlefield 1 Special Edition Bundle (1TB)

Dieses Bundle enthält eine militärgrüne Xbox One mit passendem Standfuß und Xbox Wireless Controller, eine Kopie der Battlefield 1 Early Enlister Deluxe Edition, das Hellfighter Pack, Red Baron Pack, Lawrence of Arabia Pack, neue Skins der Behemoths, fünf Battlepacks sowie einen Monat EA Access für von 349,99 EUR (UVP).

Xbox One S Battlefield 1 Bundle (500GB)

Für 299,99 EUR (UVP) erhaltet ihr das Bundle mit dem Spiel Battlefield 1 Standard Edition, einen Monat EA Access sowie eine 500GB-Festplatte.

Xbox One S FIFA 17 Bundle (500GB oder 1TB)

Ab 299,99 EUR (UVP) kommt ihr an das Xbox One S FIFA 17 Bundle, welches FIFA 17 als Download, drei Ultimate Team Loan Legends, einen Monat EA Access und eine 500GB-Festplatte beziehungsweise 1TB-Festplatte enthält (die 1TB-Version beinhaltet zusätzlich ein Ultimate Team Rare Player Pack).

Zum neuen Zubehör gehören:

Xbox Elite Wireless Controller

Der Xbox Elite Wireless Controller erlaubt es euch, eure individuellen Präferenzen zu definieren. Der Controller, der ab 149,99 EUR (UVP) verfügbar ist, passt sich an die Handgröße und den Spielstil an und bietet ein neues, facettiertes D-Pad, durch welches Combos einfacher und zuverlässiger ausgeführt werden, während es möglich ist, mit dem traditionellen D-Pad schnell die Waffe zu wechseln oder Angriffe auszuführen.

Die neuen Designs des Xbox Wireless Controllers: Die neuen Xbox One Wireless Controller stehen in weiß und schwarz mit einem optimiertem Design, strukturierter Oberfläche und Bluetooth-Technologie ab 59,99 EUR (UVP) bereit.

Viele neue Farben sind ab 64,99 EUR (UVP) verfügbar, darunter beispielsweise der Xbox Wireless Controller - Dawn Shadow Special Edition, der Xbox Wireless Controller - Blue sowie der Xbox One Special Edition Copper Shadow und der Dusk Shadow Wireless Controller. Außerdem existieren die Designs Gears of War 4 JD Fenix und Gears of War 4 Crimson Omen in limitierten Auflagen zu einem Preis ab 69,99 EUR (UVP).

Ebenfalls erhältlich ist das Xbox Special Edition Stereo Headset, welches besonders leicht ist und sich zum Fernsehen und Spielen eignet. Die Special Edition des Headsets ist für 54,99 EUR (UVP) ab Anfang November erhältlich.

Die Xbox-Ausstattung für PC:

PC-Spieler freuen sich über den schwarzen Xbox Wireless Controller, der sich per Bluetooth oder USB-Ladekabel mit dem PC verbinden lässt. Der Xbox Wireless Controller in Schwarz ist für 59,99 EUR (UVP), der Xbox Wireless Adapter für Windows sowie das

Xbox One Spiel- und Ladekit kann man für jeweils 22,99 EUR (UVP) kaufen.

Händler zu den Sets und dem Zubehör findet ihr über die offzielle Website.