Xbox One S: Microsoft veröffentlicht zwei verschiedene Werbefilme

Das Weihnachtsgeschäft rückt näher und natürlich möchte Microsoft, dass so viele Xbox-One-S-Konsolen unter den Christbäumen liegen, wie nur möglich. Daher startete man mit einer neuen Werbekampagne.

Zwei Videos wurden veröffentlicht, die sich beide inhaltlich überraschenderweise voneinander unterscheiden. Die Version für den US-Markt spricht von der "Best-selling console in America", der sich am besten verkaufenden Konsole Amerikas. Es sei die einzige Konsole, auf welcher man fast eintausend Spiele und Hunderte an Exklusivtiteln spielen könne. Und das im schnellsten und stabilsten Spiele-Netzwerk.



Die Werbung für Großbritannien ist ein wenig anders. Hier ist nicht die Rede von fast eintausend Spielen für die Xbox One, man nimmt die PC-Spiele mit in diese Zahl auf. Das ganze Video wirkt viel zahmer und nicht so aggressiv. Dies liegt wohl an den strengeren Regulationen in England, was Werbung angeht.

Beide Trailer haben aber eines gemeinsam: Sie erklären die Xbox One S zum "ultimativen Spiele- und 4k-Entertainment-System". Man merkt, dass Weihnachen vor der Tür steht...

Quelle: DualShockers