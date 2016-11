Xbox One: Phil Spencer spricht über HDR-Support und Kompatibilität von Spielen mit mehreren Discs

Über Twitter meldete sich Microsofts Phil Spencer und beantwortete einige Fragen von Fans. Darunter, wie es mit der Unterstützung der HDR-Funktion der Xbox One S aussieht. Spencer versprach, dass Spieler in Zukunft mehr Spiele von Drittherstellern sehen werden, welche HDR unterstützen. Die Technologie sei noch recht neu und noch würden die meisten Spiele HDR nicht nutzen. Das wird sich aber in Zukunft ändern.

Was die Kompatibilität zu Spielen der Xbox 360 angeht, arbeitet das Team derzeit an der Lösung eines Problems, das Spiele mit mehreren Discs betrifft. Einige Spiele wie Lost Odyssey und Blue Dragon brauchen mehrer Discs, die man mitten im Spiel wechseln muss. Diese Funktion wird aktuell noch nicht unterstützt, doch das Team arbeitet daran.

Zudem soll bald eine Funktion eingeführt werden, mit welcher man jedes Spiel auf die Xbox One herunterladen und dann nur noch mit der Spiele-Disc starten muss.

Spencer freut sich derzeit besonders auf dem Relase des Online-Piratenspiels Sea of Thieves. Er konnte es schon anspielen und fand es besonders interessant, bei Nacht einem fremden Schiff zu begegnen und auf einer Insel einen Schatz zu finden. Sea of Thieves startet im Februar auf Xbox One und Windows 10.

Quelle: DualShockers