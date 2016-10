Xbox One: Neue Konsolen sollen nicht alle zwei Jahre erscheinen

Schon Ende 2017 wird mit Scorpio eine neue, verbesserte Version der Xbox One erscheinen, die auf 4K-Gaming ausgelegt sein wird. Damit erscheint die neue Konsole von Microsoft rund vier Jahre nach der Veröffentlichung der letzten.

Das ist ein recht geringer Abstand, wenn bedenkt, dass zwischen der Xbox 360 und der Xbox One etwa acht Jahre lagen. In einem Interview wurde Microsofts Phil Spencer darauf angesprochen. Die Frage lautete, ob Microsoft nun Pläne habe, neue Konsolen in kleineren, regelmäßigen Abständen zu veröffentlichen. Spencer erklärte, dass es keine solche Pläne geben würde. Er wisse noch gar nicht, wie die Konsole nach der Scorpio aussehen würde. Man beobachte natürlich den Markt und das Verhalten der Spieler und würde dann entscheiden, ob und wann es Sinn macht, eine neue Generation einzuführen. Allerdings möchte er nicht, dass alle zwei Jahre eine neue Konsole in den Händlerregalen steht. Das würde Microsoft nicht helfen.

Allerdings kann er dies auch nicht mit Sicherheit sagen. Es sei einfach noch nicht klar, was nach Scorpio kommt. Allerdings verhalte sich der Konsolenmarkt anders als der PC-Markt. Jedes Jahr würde eine neue Grafikkarten-Generation erscheinen und die Spieler würden diese Karten wegen jedem Quäntchen an Leistung kaufen. Bei einer Konsole muss man den richtigen Zeitpunkt abpassen, einen Zeitpunkt, der für das Ökosystem der Spiele und TV-Geräte entscheidend ist.

Microsoft brauche keine Spieler, die sich ständig neue Hardware kaufen. Man möchte Spieler haben, die sich möglichst viele Spiele für ihr System kaufen. Daher sind ständige Hardware-Revisionen nicht so wichtig.

Quelle: Game Informer